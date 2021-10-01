2021/10/01 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة المالية / دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، اصدار سندات البناء القابلة للتداول في سوق الاوراق المالية، بضمانة وزارة المالية.وبينت الوزارة في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تعلن إصدار سندات البناء في سوق الأوراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن إصدار سندات البناء في سوق الأوراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن إصدار سندات البناء في سوق الأوراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).