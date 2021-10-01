2021/10/01 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، دخول 36 صهريج اوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي.وقالت الهيئة في بيان إنه “تم تسهيل دخول 36 صهريج محملة بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تسهل دخول صهاريج اوكسجين طبي عبر سفوان المركز الخبري الوطني.

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