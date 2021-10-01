الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تقدر قيمتها بـ85 مليار دولار

2021/10/01 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير الهيئة الفدرالية للتعاون

العسكري التقني في روسيا، دميتري

شوغاييف، إن الأسلحة التي تركها

الأمريكيون في أفغانستان، تقدر

تكلفتها الإجمالية بنحو 85 مليار دولار.

وأضاف شوغاييف في تصريح لقناة "زفي

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