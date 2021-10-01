العراق والأردن يوافقان على السفر براً من وإلى البلدين بعد سنوات من إغلاقه

2021/10/01 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وافقت حكومتا العراق والأردن، على السفر براً من وإلى البلدين، والسماح لعجلات الصالون بنقل المسافرين أيضاً، بدءاً من يوم غد، وذلك بعد سنوات من إغلاقه.

وأكد قائممقام قضاء الرطبة أقصى غرب محافظة الأنبار، عماد الدليمي، صدور موافقات حكومتي العراق والأردن، بالسماح لـ"عجلات الصالون، بنقل المسافرين من وإلى الأراضي العراقية والأردنية عبر الطريق البري الرابط بين البلدين، بعد أن تم منع ذلك منذ سنوات طويلة".

ولفت الدليمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "السماح للمسافرين بالتنقل ما بين البلدين، يأتي بعد التأكد من بطاقة المسافر الدولية الخاصة بالتلقيح المضاد لفيروس كورونا".

وأضاف أن "الموافقة بالتنقل بين البلدين، شملت صهاريج نقل النفط الخام، دون المرور بساحة التبادل التجاري بمنفذ طريبيل الحدودي".

وأوضح الدليمي، أن "واردات المنفذ تخضع لقانون الموازنة الاتحادية، والذي ينص على إضافة 50% منها، إلى موازنة المحافظة التي يتواجد بها المنفذ".

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