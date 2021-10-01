المالية تعلن عن إصدار سندات البناء في سوق الأوراق المالية

2021/10/01 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن إصدار سندات البناء في سوق الأوراق المالية.وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن"دائرة الدين العام في الوزارة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي أصدرت سندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية ، بضمانة وزارة المالية ، وبحسب فئات السندات المطروحة للتداول:1- سند فئة (500000) خمسمائة ألف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين .2- سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.ودعت الوزارة "المستثمرين والمواطنين الى الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية ، لما لها من مردودات لصالح المقترض ( المستثمر ) ولمجمل الاقتصاد الوطني"، مشيرة الى أن "عملية تداول تلك السندات تأتي وفق خطط وآليات عملية الاستدامة المالية وتحسينها ، إضافة الى الآثار الاقتصادية الايجابية المتمثلة برفع مستويات الأنشطة الاقتصادية لمختلف القطاعات وتعزيز إتاحة الفرص التنموية الواسعة وفي إطار تنفيذ فقرات خطط الإصلاح المالي والاقتصادي الشامل ضمن متبنيات الورقة البيضاء ، وتطبيقاً لبرامج تطوير السياسة المالية والنقدية في العراق" .

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