2021/10/01 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني اثار القرار الأخير لمحكمة العدل الاوربية ، بإبطال الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، سجالا لم يسبق لسجالات تفسير وفهم مضمون نطق الاحكام ، ان عرفه تاريخ تفسير الاحكام القضائية .



بسبب ان الوازع من الانخراط في حملة النقاش هذه ، هو سياسي ، وليس قانوني ...



وبخلاف القرارين السابقين لنفس المحكمة في نفس الموضوع ، فان التحْييث الذي ركز عليه قرارا المحكمة الأخير ، كان شاردا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار محكمة العدل الاوربية - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار محكمة العدل الاوربية - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).