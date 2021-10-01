قرار محكمة العدل الاوربية - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني اثار القرار الأخير لمحكمة العدل الاوربية ، بإبطال الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، سجالا لم يسبق لسجالات تفسير وفهم مضمون نطق الاحكام ، ان عرفه تاريخ تفسير الاحكام القضائية .
بسبب ان الوازع من الانخراط في حملة النقاش هذه ، هو سياسي ، وليس قانوني ...
وبخلاف القرارين السابقين لنفس المحكمة في نفس الموضوع ، فان التحْييث الذي ركز عليه قرارا المحكمة الأخير ، كان شاردا ......
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