2021/10/01 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تغلق محيط ساحة التحرير تزامناً مع الذكرى السنوية لتظاهرات تشرين

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