إنقاذ فتاة حاولت الإنتحار من اعلى الجسر الحديدي لنهر ديالى

2021/10/01 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن تمكن مفارزها من انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى الجسر الحديدي بالمحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "مفارز قسم النجدة والدوريات والنجدة النهرية والدفاع المدني تمكنت اليوم من انقاذ فتاة حاولة الانتحار برمي نفسها من اعلى الجسر الحديدي لنهر ديالى".واضافت ان "اسباب محاولة الانتحار كانت نتيجة خلافات عائلية".

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