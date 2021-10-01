الخطوط الجوية تعلن إيقاف الرحلات الداخلية والخارجية من السبت المقبل

2021/10/01 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الخطوط الجوية العراقية، إيقاف جميع الرحلات الداخلية والخارجية، ابتداءً من السبت ولغاية الاثنين المقبل.

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