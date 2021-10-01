العراق يصدر سندات البناء للتداول في سوق الاوراق المالية

2021/10/01 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، اصدار سندات البناء القابلة للتداول في سوق الاوراق المالية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، تعلن اصدار سندات البناء القابلة للتداول في سوق الاوراق المالية، بضمانة وزارة المالية، وبحسب فئات السندات المطروحة للتداول: 1- سند …

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