الصدر يغرد بشأن التدخلات الخارجية في الانتخابات العراقية

2021/10/01 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حول التدخلات الخارجية في الانتخابات العراقية، مؤكداً ان الانتخابات شأن داخلي.

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