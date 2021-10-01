الشرطة النهرية تنقذ فتاة حاولت الانتحار في نهر دجلة بالكوت

2021/10/01 | 11:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ انقذت الشرطة النهرية ، بالتعاون مع شرطة النجدة ، فتاة من الانتحار في نهر دجلة في الكوت ، مركز محافظة واسط .وقال مدير اعلام الشرطة العميد صباح لفتة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها في نهر دجلة من اعلى سدة الكوت ، وتمكنت الشرطة النهرية من انتشالها من النهر ،و تم نقلها الى المستشفى "./ انتهى

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