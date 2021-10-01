2021/10/01 | 11:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة المالية ،بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ، عن اصدار سندات البناء القابلة للتداول في سوق الاوراق المالية ، بضمانة الوزارة .وذكرت دائرة الدين العام ، في بيان صحفي :" ان فئات السندات المطروحة للتداول ، هي :1- سند فئة (500000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لاجل سنتين .2- سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لاجل 4 سنوات./ انتهى5

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