2021/10/01 | 11:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت مناطق وسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة وقطع بعض الشوارع بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لتظاهرات الأول من تشرين/أكتوبر.وبحسب الصور التي تظهر انتشاراً لعناصر الأمن في ساحة التحرير موقع انطلاق الاحتجاجات قبل عامين.كما انتشرت القوات الأمنية في بعض الشوارع القريبة التي قطعت بعضها بالحواجز الكنوكريتية.وأظهرت مشاهد أخرى تجمع حشود فتحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة لإحياء المناسبة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور من بغداد وساحة التحرير في الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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