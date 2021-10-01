2021/10/01 | 11:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، على أمل أن تحالف موردي أوبك + قد يكثف زيادة مخططة في الإنتاج لتخفيف مخاوف الإمدادات ، مع ارتفاع أسعار الغاز الذي يحفز منتجي الطاقة على التحول من الغاز إلى النفط.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا ، أو ما يعادل 0.2٪ ، إلى 78.19 دولارًا للبرميل، لكنها ما زالت تتجه نحو ارتفاع طفيف على مدار الأسبوع ، مسجلةً للأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب.وانفخضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) 15 سنتًا إلى 74.88 دولارًا للبرميل ، على الرغم من أن العقد ظل في طريقه لتسجيل الأسبوع السادس على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم انخفاضها..



اسعار النفط فوق 78 دولارا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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