2021/10/01 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا بعنوان “لبنانيون مجبرون على بيع كلياتهم في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية”، وقالت إن قيام لاجئين سوريين بذلك، ألهم بعض اللبنانيين الذين يشكون ضيق العيش.وقالت الصحيفة البريطانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنانيون يبيعون كلياتهم بسبب ضيق “العيش” المركز الخبري الوطني.

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