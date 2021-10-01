إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في نهر دجلة بالكوت

2021/10/01 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انقذت الشرطة النهرية، بالتعاون مع شرطة النجدة، اليوم الجمعة فتاة من الانتحار في نهر دجلة في الكوت، مركز محافظة واسط .وقال مدير اعلام الشرطة العميد صباح لفتة، ان “فتاة حاولت الانتحار […]

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