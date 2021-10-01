هذا المنزل محترق ومدمر معروض للبيع بسعر خيالي.. لماذا؟

2021/10/01 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض منزل محترق في بوسطن، بولاية ماساتشوستس الأمريكية للبيع بقرابة 400 ألف دولار.

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