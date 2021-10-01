شعار ’نريد وطن’ يرتفع في ساحة الفردوس تمهيداً لمسيرة نحو نصب الحرية (صور)

2021/10/01 | 11:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تصدر شعار "نريد وطن" مرة أخرى لافتات المحتجين بساحة الفردوس، في الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين.

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ورفع محتجون، الجمعة (1 تشرين الأول 2021)، لافتات حملت صور ضحايا الاحتجاجات وعبارات "من قتلني؟"، بالإضافة الى لافتات "نريد وطن"، و "لن تسكتوا صوت تشرين" و "تشرين خيمتنا".

ورفعت حشود في ساحة التحرير، الجمعة، صور لضحايا الاحتجاجات وضحايا عمليات الاغتيال من ناشطين وصناع رأي، مطالبين بـ "القصاص من القتلة".

وشهدت مناطق وسط العاصمة بغداد، الجمعة، إجراءات أمنية مشددة وقطع بعض الشوارع بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لتظاهرات الأول من تشرين/أكتوبر.

وتابع "ناس"، (1 تشرين الأول 2021)، مشاهد تظهر انتشاراً لعناصر الأمن في ساحة التحرير موقع انطلاق الاحتجاجات قبل عامين.

كما انتشرت القوات الأمنية في بعض الشوارع القريبة التي قطعت بعضها بالحواجز الكنوكريتية.

وأظهرت مشاهد أخرى تجمع حشود تحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة لإحياء المناسبة.

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