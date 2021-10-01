بعد توقف دام نحو 5 أيام.. الطيران الروسي يعاود قصف إدلب شمالي سوريا

2021/10/01 | 11:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توقف دام نحو 5 أيام، عادت الطائرات الحربية الروسية، لتستأنف قصفها الجوي على منطقة إدلب شمالي سوريا، وذلك وفقا لما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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