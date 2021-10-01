2021/10/01 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن "حزب الله" اللبناني، إسقاط طائرة

مسيرة للجيش الإسرائيلي في "وادي

مريمين"، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته وحدة "الإعلام

الحربي" في الحزب، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان، إن عناصر الحزب تم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي أقر بالحادثة وقال إنها "قيد التحقيق") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي أقر بالحادثة وقال إنها "قيد التحقيق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).