الصدر يحذر دول الجوار من التدخل في انتخابات تشرين

2021/10/01 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

الجمعة، دول جوار العراق من التدخل

بالانتخابات، لأنها شأن داخلي.

وذكر الصدر في تدوينة، اطلعت عليه وكالة

نون اليوم (1 تشرين الأول 2021)، ان

"الانتخابات شأن داخلي، ف

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