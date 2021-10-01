ميسي ينجو من عملية سطو استهدف الفندق المقيم فيه مع عائلته بباريس

2021/10/01 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا لاعب الكرة الأرجنتيني، ليونيل

ميسي، من سطو استهدف الفندق المقيم فيه

مع عائلته بباريس، وهو فئة 5 نجوم، معروف

باسم Royal Monceau القريب 500 متر فقط من قوس

النصر وجادة شانزيليه، والبعيد ربع

ساعة بالس

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