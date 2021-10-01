2021/10/01 | 12:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات، اليوم الجمعة، مستويات تاريخية، حيث لامست الأسعار مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.ووفقا للتداولات فإن عقود الغاز الآجلة لشهر نوفمبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار الغاز في أوروبا تواصل تحطيم الأرقام القياسية المركز الخبري الوطني.

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