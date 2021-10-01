2021/10/01 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق مسيرة استذكار تظاهرات تشرين في ساحة التحرير (الفيديو)

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