خشية شعبية وحكومية من استغلال تظاهرات الحراك سياسياً وانتخابياً

2021/10/01 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتوقع أن تشهد اليوم ساحة التحرير، توافد مئات العراقيين، لذلك اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة تحسباً لأي طارئ في محيط الساحة وقرب مداخل المنطقة الخضراء.

ويحشد متظاهرون لإحياء الذكرى، برفع صور زملائهم الذين قضوا في هذه التظاهرات، فيما تخشى الحكومة من محاولات الفصائل المسلحة من اختراق التجمعات واستغلالها انتخابياً.



ويؤكد قادة في الحراك الشعبي إن هناك تشظياً في موقف قوى الاحتجاج، إزاء التظاهرات، وهناك مخاوف من عودة الفصائل إلى قتل المحتجين، لا سيما أن هناك من يحرّض ضد التشرينيين بعد اتهام بعضهم بالمشاركة في مؤتمر أربيل للتطبيع.

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