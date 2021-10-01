صور الأقمار الاصطناعية تظهر دمارا كبير نتيجة انفجار بقاعدة صواريخ تابعة للحرس الثوري

2021/10/01 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع معلوماتي متخصص عن تفاصيل جديدة حول انفجار غامض وقع في العاصمة الإيرانية طهران قبل أيام.

وأظهرت صور ملتقطة من الأقمار الاصطناعية نشرتها شركة إيمج سات انتيل وقوع أضرار كبيرة نجمت عن انفجار طال قاعدة صواريخ سرية تابعة للحرس الثوري في مجموعة الشهيد همت الصناعية وأدى الى تدمير نحو ربع المبنى.

وكان الحرس الثوري قد أعلن قبل أيام اندلاع حريق في أحد مراكز أبحاث الاكتفاء الذاتي التابعة له غربي العاصمة طهران مكتفيا بالقول ان الحادث أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص.

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