مناورات عسكرية توسع نطاق التوتر بين إيران وأذربيجان

2021/10/01 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الإيراني انطلاق مناورات عسكرية في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع أذربيجان ما تسبب في غضب من جانب باكو التي تساءلت عن أسباب إجرائها في هذا التوقيت بالذات.

وقال قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري، إن هدف المناورات هو الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة، من دون أن يحدد مداها الزمني أو الجغرافي.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف انتقد في الأسبوع الماضي استعداد ايران لإجراء مناورات قرب حدود بلاده معتبراً أنها حدث مفاجئ جداً.

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