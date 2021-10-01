2021/10/01 | 12:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن المبالغ المخصصة من وزارة المالية للاقراض الزراعي قليلة ،ولا تغطي سوى المشاريع الزراعية البسيطة.وقال وكيل الوزارة مهدي الجبوري في تصريح صحفي، إن “اهم ما يدعم القطاع الزراعي هي الموارد المالية والتي تتم عبر القروض الزراعية “، مبينا أن” المشاريع الزراعية تحتاج الى رؤوس أموال، حيث إن هنالك […]

ظهرت المقالة الزراعة تشكو قلة القروض للمشاريع الكبيرة وتقدم مقترحين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تشكو قلة القروض للمشاريع الكبيرة وتقدم مقترحين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تشكو قلة القروض للمشاريع الكبيرة وتقدم مقترحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).