الشرطة الاتحادية تضبط عجلة تحمل اسلحة غير مرخصة في بغداد

2021/10/01 | 12:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الشرطة الاتحادية، ضبط عجلة تحمل اسلحة غير مرخصة في العاصمة بغداد.

وذكرت الشرطة في بيان ان “قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومن خلال تحقيق الانتشار ضمن قواطع المسؤولية فيمنطقة الشعلة ببغداد ، تتمكن من ضبط عجله نوع ” سورنتو ” بداخلها اسلحة عبارة عن (12) بندقية مختلفة الانواع“.

واوضحت ان “العجلة كانت متروكة على جانب الطريق في منطقة (الشعلة) شمال غرب بغداد ، تم تسليم العجلة مع المواد المضبوطة اصولياإلى الجهات المختصة“.

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