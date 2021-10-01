المالية تباشر اصدار السندات وتدعو المواطنين لشرائها عبر المصارف

2021/10/01 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة المباشرة باصدار سندات (البناء) في السوق المالية مبينة امكانية توجه الجمهور لشرائها عبر المصارف.

وقالت الزارة في بيان ان “دائرة الدين العام وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، تعلن عن اصدار سندات البناء القابلة للتداول في سوق الاوراق المالية، بضمانة وزارة المالية، وبحسب فئات السندات المطروحة للتداول :

1- سند فئة (500000) خمسمائة الف دينار بفائدة سنوية مقدارها 6% لأجل سنتين .

2- سند فئة (1000000) مليون دينار بفائدة مقدارها 7% لأجل 4 سنوات.

وبينت انه “بأمكان الجمهور الراغبين بالشراء تقديم طلباتهم عبر المصارف المجازة “.

ودعت الوزارة “كافة المستثمرين والمواطنين الى الاستفادة من هذة الفرصة الاستثمارية، لما لها من مردودات لصالح المقترض ( المستثمر ) ولمجمل الاقتصاد الوطني”.

واشارت الى ان “عملية تداول تلك السندات تأتي وفق خطط وآليات عملية الاستدامة المالية وتحسينها، اضافة الى الاثار الإقتصادية الايجابية المتمثلة برفع مستويات الانشطة الإقتصادية لمختلف القطاعات وتعزيز إتاحة الفرص التنموية الواسعة”.

وفي اطار تنفيذ فقرات خطط الإصلاح المالي والإقتصادي الشامل ضمن متبنيات الورقة البيضاء ، وتطبيقا لبرامج تطوير السياسة المالية والنقدية في العراق .

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