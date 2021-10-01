2021/10/01 | 12:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8gBSF9Cpvh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي سيشرف على أمن الانتخابات ويتعهد بمنع التأثير على إجرائها ونتائجها وملفات أخرى في نشرة الـ١٢) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي سيشرف على أمن الانتخابات ويتعهد بمنع التأثير على إجرائها ونتائجها وملفات أخرى في نشرة الـ١٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).