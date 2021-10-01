2021/10/01 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل قائد شرطة بغداد، ماجد فالح الموسوي، الجمعة، إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة لمتابعة تأمين تظاهرة الذكرى الثانية لانطلاق تظاهرات تشرين 2019.وذكر إعلام شرطة بغداد، في بيان أنه وسط اجراءات امنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد شرطة بغداد يصل الى ساحة التحرير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة بغداد يصل الى ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة بغداد يصل الى ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).