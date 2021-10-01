هل ستمنح المرأة العراقية 'عصمة الطلاق' قريبا؟.. طارق حرب يجيب

2021/10/01 | 12:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، ان تفعيل قانون الاحوال الشخصية سيمنح الزوجة عصمة الطلاق.

وذكر حرب في تصريح لـ NRT عربية، (1 تشرين اول 2021)، ان "المادة 39 لسنة 1959 تسمح للزوجة ان تكون العصمة بيديها وان يكتب هذا الشرط في عقد الزواج"، مبينا ان "2% من النساء في العراق عصمة الطلاق بأيدهن".

واضاف، انه "عندما تكون العصمة بيد الزوجة يمكن تلافي الكثير من المشاكل التي تحدث وتذهب الى اروقة المحاكم"، لافتا الى انه "ستكون هناك نظرة عقلانية للزواج و تتلاشى النظرة الصبيانية".

واوضح حرب، انها "حالة ايجابية ولاتوجد فيها سلبيات"، مؤكدا انه "يجب تفعيل هذه المادة القانونية وتغيير نظرة المجتمع لها".

N.A

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