2021/10/01 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، القضاء إلى تحمّل مسؤوليته في محاسبة المتورطين بقضايا الفساد، والتجاوزات المالية خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة.

سعيّد دعا خلال استقباله نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات، القضاء إلى محاسبة المتورطين ليستعيد الشعب حقّه وتتخلص الدولة من الأدران التي علقت بها في العقود الماضية، موضحاً ان التجاوزات التي ارتكبت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2019) تجاوزات من كل الأنواع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس سعيد يدعو القضاء للتحقيق في تجاوزات الأحزاب المالية خلال الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيس سعيد يدعو القضاء للتحقيق في تجاوزات الأحزاب المالية خلال الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).