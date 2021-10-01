شاهد.. لحظة هجوم كلب بوليسي على رجل أسود بشراسه أثناء اعتقاله

2021/10/01 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا في عملية اعتقال رجل أسود في وودسون تيراس، حيث أظهر مقطع فيديو التقط بهاتف محمول ثلاثة ضباط يسمحون لكلب بوليسي أن يهاجمه ويعضه مرارا وتكرارا.

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