صور: انتشار مكثف لقوات الأمن في المناطق المحيطة بساحة التحرير وشارع الرشيد

2021/10/01 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كثفت قوات "حفظ القانون"، الجمعة، من تواجدها في محيط ساحة التحرير وشارع الرشيد وسط بغداد، بالتزامن مع انطلاق حشود المحتجين في الذكرى الثانية لتظاهرات تشرين.

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وأغلقت القوات الامنية، الجمعة، شارع أبو نؤاس وجسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع تجدد التظاهرات في الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين.

ورصدت كاميرا "ناس"، (1 تشرين الأول 2021)، إغلاق القوات الأمنية شارع أبو نؤاس بواسطة عجلات عسكرية، وكذلك جسر الجمهورية، مع استمرار توافد المتظاهرين.

وأغلقت القوات الامنية، الجمعة، ساحة النسور وسط العاصمة بغداد بالأسلاك الشائكة، بالتزامن مع تجدد التظاهرات في الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين.

ورصدت كاميرا "ناس" (1 تشرين الأول 2021)، انتشاراً للقوات الأمنية حول الساحة وتطويقها لمنع أي تجمع.

وتصدر شعار "نريد وطن" مرة أخرى لافتات المحتجين بساحة الفردوس، في الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين.

ورفع محتجون، الجمعة (1 تشرين الأول 2021)، لافتات حملت صور ضحايا الاحتجاجات وعبارات "من قتلني؟"، بالإضافة الى لافتات "نريد وطن"، و "لن تسكتوا صوت تشرين" و "تشرين خيمتنا".

ورفعت حشود في ساحة التحرير، الجمعة، صور لضحايا الاحتجاجات وضحايا عمليات الاغتيال من ناشطين وصناع رأي، مطالبين بـ "القصاص من القتلة".

وشهدت مناطق وسط العاصمة بغداد، الجمعة، إجراءات أمنية مشددة وقطع بعض الشوارع بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لتظاهرات الأول من تشرين/أكتوبر.

وتابع "ناس"، (1 تشرين الأول 2021)، مشاهد تظهر انتشاراً لعناصر الأمن في ساحة التحرير موقع انطلاق الاحتجاجات قبل عامين.

كما انتشرت القوات الأمنية في بعض الشوارع القريبة التي قطعت بعضها بالحواجز الكنوكريتية.

وأظهرت مشاهد أخرى تجمع حشود تحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة لإحياء المناسبة.

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