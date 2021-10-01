اللجنة الأمنية: يوم الاقتراع عطلة وحالة الطوارئ تنتهي بإعلان النتائج

2021/10/01 | 13:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الجمعة، اعتبار يوم الاقتراع عطلة رسمية.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية في تصريح، 1 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "يوم الانتخابات الموافق 10 تشرين الأول سيكون عطلة رسمية"، مبينًا أنّ "اللجنة منعت التجمعات غير الانتخابية في الفترة التي تسبق الصمت الانتخابي".

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وأضاف العطية، أنّ "التجمعات الانتخابية مؤمنة خلال فترة الحملات المسموحة قبل الموعد الانتخابي"، مشيرًا إلى أنّ "القوات الأمنية ستدخل بدءًا الثاني من تشرين الأول/أكتوبر حالة الانذار الى إشعار آخر".

وأوضح العطية، أنّ "قيادة العمليات ستعلن انتهاء الانذار بعد الإعلان الأوليّ عن النتائج".

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