بفائدة سنوية تصل لـ7%.. العراق يطرح سندات البناء في سوق الأوراق المالية

2021/10/01 | 13:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الجمعة، عن طرح سندات البناء في سوق الأوراق المالية.وذكرت وزارة المالية، في بيان صحفي، أن دائرة الدين العام في الوزارة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي أصدرت سندات البناء القابلة للتداول في سوق الأوراق …

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