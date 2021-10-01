العراق.. اصدار سندات البناء في السوق المالية

2021/10/01 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن

اصدار سندات البناء القابلة للتداول في

سوق الاوراق المالية.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان،

ان دائرة الدين العام وبالتعاون مع

البنك المركزي العراقي، تعلن عن

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