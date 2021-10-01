بعمليات نوعية.. الأمن الوطني يطيح بـ (25) ارهابياً في نينوى

2021/10/01 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بعملياتٍ نوعية..



الأمن الوطني في نينوى

يضرب بيد من حديد ويلقي القبض على (25)

ارهابياً

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سعياً منه لبسط واستتباب الأمن في

البلاد، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني

في محافظة نينوى بعد استح

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