بعمليات نوعية.. القبض على 25 ارهابيا في نينوى

2021/10/01 | 13:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 25 ارهابيا من عناصر تنظيم داعش الارهابي في نينوى.وذكرت الخلية في بيان، أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة ايام تمكنت من القاء القبض على (25) عنصراً ارهابياً ينتمون […]

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القبض على 25 ارهابيا في نينوى أولاً على الايام نيوز.

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