2021/10/01 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتشار واسع لقوات حفظ القانون بمحيط ساحة التحرير وشارع الرشيد (صور)

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