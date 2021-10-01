الخطوط الجوية العراقية تسير 63 رحلة داخلية وخارجية غدا السبت

2021/10/01 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن تسيير 63 رحلة ، 20 رحلة منها داخلية و43 خارجية ، يوم غد السبت الثاني من تشرين الاول، من والى مطارات البلاد./انتهى5

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