2021/10/01 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز جهاز الامن الوطني القبض على 25 ارهابياً في نينوى.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان :" ان جهاز الامن الوطني تمكن ، استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية استمرت عدة ايام ، من القاء القبض على (25) عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش الارهابية، ويعملون بصفة مقاتلين ، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين".واضافت انه :" تم تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، و مواجهة القوات الامنية واستهدافها بالعبوات الناسفة اثناء معارك التحرير.وتمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم"./ انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يلقي القبض على 25 ارهابيا في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني يلقي القبض على 25 ارهابيا في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).