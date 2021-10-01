القبض على 25 ارهابيا في نينوى

2021/10/01 | 13:09 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 25 ارهابيا من عناصر تنظيم داعش الارهابي في نينوى.وذكرت الخلية في بيان، أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة ايام تمكنت من القاء القبض على (25) عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف تنظيم داعش، ويعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى دوواين مختلفة، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين”.وأضافت أنه “جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة اثناء معارك التحرير”، مشيرة إلى […]

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