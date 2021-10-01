بالصور.. العثور على كميات كبيرة من المسروقات بمنزل متهم في بغداد

2021/10/01 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت القوات الامنية، اليوم الجمعة، على كميات كبيرة من المسروقات في منزل متهم بالعاصمة بغداد.

وافاد مصدر امني للسومرية نيوز، ان "فريق عمل بامرة امر الفوج الثاني لواء 44 فرقة 11 في الجيش العراقي ومفرزه من إستخبارات وامن بغداد واخرى من مكتب مكافحة اجرام الاعظمية، داهمت منزل احد المتهمين بالسرقة في منطقة الكريعات، بعد استحصال موافقه قاضي تحقيق الاعظمية، على اثر معلومات دقيقة عن وجود شخص يقوم بسرقة المنازل".

واضاف ان "القوة نصبت كمينا للمتهم والقت القبض عليه وهو من مواليد 1986ولفت الى انه "وبعد إجراء التحري داخل دار المتهم تم ضبط المواد المدرجه ادناه:1.



حقائب سفر عدد 62.



بدله زفاف عدد 13.



ساعة رقمية كبيره + جهاز تدليك + سكوتر4.



حقيبة تحتوي على عطور متنوعة عدد 105.



شاشة بلازما عدد 26.



اواني منزلية ملاعق وسكاكين فضية7.



ساعات يدوية عدد 368.



وصولات ورقية باسم المشتكي عدد 29.



انتيكات عدد 610.



قداحة قديمة اثرية عدد 2 + قداحات عدد 12 مختلفة الاشكال11.



اكسوارات نسائية + اجهزة كهربائية راوتر عدد 3 + ستلايت عدد 1 + ملابس رياضية تعود لاحد المشتكين12.



مكنسة كهربائية عدد 113.



ساعة جدارية قديمة14.



جهاز موبايل + بطارية شحن15.



علبة بداخلها اكسوارات ذهبية اللون + محفظة صغيرة عليها اسم المشتكي.واشار المصدر الى ان "القوة سلمت المبرزات والمتهم إلى مكتب مكافحة الاعظمية".

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