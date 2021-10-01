2021/10/01 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من القاء القبض على (25) عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لايام عدة، تمكنت من القاء القبض على (25) عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش، يعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى دوواين مختلفة، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين".

واضافت "إذ جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة اثناء معارك التحرير، وتم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعمليات نوعية.. الأمن الوطني في نينوى يطيح بـ (25) ارهابياً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعمليات نوعية.. الأمن الوطني في نينوى يطيح بـ (25) ارهابياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).