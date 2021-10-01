2021/10/01 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية لبغداد والمحافظات للفترة من 24 لغاية 30 أيلول الماضي.وتضمنت النشاطات ما يلي: 1 – 22 حالة إنسانية.2- […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



حصيلة أمنية أسبوعية لوزارة الداخلية المركز الخبري الوطني.

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