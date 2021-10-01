2021/10/01 | 13:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ltM_kMHCxYI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يتواصل مع جماهير تقدم وبتابع الملفات التي عمل على حلها في زيارته الاولى) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يتواصل مع جماهير تقدم وبتابع الملفات التي عمل على حلها في زيارته الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).